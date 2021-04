:

Nou, ik had niet verwacht dat het op zulk schaamteloos opzichtige wijze wordt gedaan. Als we dit pikken, dan zijn we als democratische samenleving echt ten dode opgeschreven, dan heeft Omtzigt helemaal gelijk als hij het over een bananendemocratie heeft. En met "we" bedoel ik dan in eerste instantie die controlerende Tweede Kamer, inclusief die schreeuwerige nieuwe kleine partijtjes die inmiddels door Tjeenk vakkundig stroop om de mond gesmeerd kregen maar, als het om de formatie gaat, uiteraard volledig buitenspel staan. Die partijtjes trokken tijdens dat debat een heel grote broek aan, eentje die hen als het ware werd aangeboden, gewoon om eventjes in de illusie te leven dat controle uitoefenen over wat de zittende regering flikt een peulenschil is, dat je maar een beetje mee hoeft te huilen met de wolven in het bos. En de MSM prezen die kleine partijtjes ook nog eens om hun kordate, dappere, verfrissende optredentjes, en ze mochten aanschuiven aan de tafels van de lulprogramma's om ook daar nog eens te voelen dat ze o, zo belangrijk waren en invloedrijk en vernieuwend.

Ik ben benieuwd of één van die schreeuwers zich nu in dit schandaal vast gaat bijten. Maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Het zal stil zijn, of zich beperken tot een slecht geformuleerde vraag die door een doorgewinterde met één pennenstreek krassend doorgehaald wordt.

Nee, er zijn geen lijstjes nodig met aandachtspunten, en er is al helemaal geen sprake van de noodzaak tot een 'functie elders' voor wie dan ook. De zaak is alweer onder controle, er wordt schaamteloos met miljarden gestrooid.