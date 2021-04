Marco Cavaleri, EMA's "Head of Health Threats and Vaccines Strategy" hedenochtend tegen Italiaanse krant Il Messaggero (Italiaanse betaalmuur): ""In my opinion, we can say it now, it is clear there is a link with the vaccine. But we still do not know what causes this reaction." (...) He said that "in the next few hours, we will say that there is a connection, but we still have to understand how this happens. (...) "We are trying to get a precise picture of what is happening, to define in detail this syndrome due to the vaccine. (...) Among the vaccinated, there are more cases of cerebral thrombosis... among young people than we would expect,"" aldus AFP te Rome. Okay, dus er is een verband, het moet alleen nog blijken wat de aard van het verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Komend uur weten we meer dus. Trombose-professionals alvast extra onthutst en verbijsterd, maar dan nu op een Europa-brede schaal en niet alleen boos op ONZE Hugo.