Lopen hamsteren als een malle hiero en I don't care what you say. Een kleine bloemlezing : shit tickets (pleepapier), bakolie, 24 x tomaten op blik, STAPELS soep in blik, VEEL curries (zowel Thaises Indiase), bijbehorende cocosmelk zowel in bliks als in vaste vorm (santen), sardiens (altijd goed voor een quick Suri maaltijd), augurken, olijven, bakkeljauw, hachee, haring in tomatensaus, rijst in druivenbladen, potten paprika, kappertjes, bami, 85 zakken noodle soepies, kattenvoer (niet voor me eige uiteraard), ansjovis (gaat goed in de spaghetti, geloof het of niet), pastasauzen, waaronder carbonara (alleen wat spekkies en champgnons en hete pepers erbij kwakken, door de macaroni gooien), dozen macaroni, dozen Mac'n'Cheese, ravioli op blik, witte bonen, Hollandse bonen, Mexicaanse bonen, Maxicaanse pepers op blik, Mexicaanse salsa groen / rood), hete sauzen, veel tonijn, zelfs spam, kookkruiden van alles wat, hele lade vol bumbu's / spice mixes Indonesisch en Mexicaans, kikkererwten droog, linzen droog, rijst droog, pasta diverse vormen, worteltjes/paprika in pot, gedroogde ui, gedroogde knof, ghoulash in blik, baby maisjes, maiskorrels, talloze Aziatische kruidenmengsels en sauzen, koffie, thee en suiker. Alleen kwa biervoorziening (big spender here) ben ik aangewezen op de super, maar verder beschouw ik het gewoon als toekomstige boodschaps die al zijn betaald. Kom maar op met die harde lockdown.