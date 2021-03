Het meest verontrustende bericht van dit weekend: hij rukt op in Flevoland. En met 'hij' bedoelen we natuurlijk de reuzenberenklauw, een plant rechtstreeks uit de hel, met z'n 2n = 22 chromosomen. Hartstikke gevaarlijk voor mens & hond omdat het ding heftige brandwonden en littekens veroorzaakt. Hij kan een miljoen meter hoog worden en hij is zelfs sterker dan de alom gevreesde mensenhater brandnetel, die in vergelijking met de reuzenberenklauw EEN ENORME MIET is. In de plantendiscotheek mogen ze niet eens naast elkaar staan, zo groot is het verschil. Enfin, de reuzenberenklauw is zo verboden als Mein Kampf tot 2019 en tóch ziet iedereen er handel in. Terwijl-ie dus oprukt, de reuzenberenklauw, afkomstig uit het westelijke gedeelte van de Kaukasus, de plek waar in de oudheid het Koninkrijk Colchis (u kent het van het verhaal van het Gulden Vlies) de macht had, waar Medea als dochter van koning Aeëtes het licht zag - in 720 voor Christus werd Colchis verwoest door de Cimmeriërs en de Scythen, die laatste club is een onverschrokken en ongelooflijke RUITERSTAM (!) die actief was op de Euraziatische steppe. Voor meer informatie over de gruwelijke Scythen verwijzen we u naar de fenomenale Hardcore History-podcast King of Kings. Veel plezier en fok de reuzenberenklauw met een dikke tak.