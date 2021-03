Van Haga had niet dat belachelijke voorbeeld van een auto-ongeluk en covid19 moeten gebruiken. Want dat is inderdaad nepnieuws; tenzij het een matige grap was, maar die nuance hoor ik van Haga niet maken.

Dat op sterven liggende hart-, suiker- of kanker- patiënten soms tot covid-slachtoffers worden gerekend wil ik best geloven. Maar laat van Haga daar dan concrete voorbeelden van aandragen, in plaats van supervaag over "ervaringen" te spreken.

Het is heel erg, maar ik moet de Jonge hier gelijk geven. Een zeer kwalijke zaak omdat de Jonge, dit kabinet, het RIVM en het OMT steeds op alle denkbare punten gefaald hebben. Eerst alles ontkennen; "covid komt hier niet"; "NL is na GB en VS het best voorbereide land ter wereld"; "carnaval wordt in kleine kring gevierd"; "mondkapjes werken wel, werken niet, werken wel"; "we kunnen geen mondkapjes bestellen" (Baudet regelde ze in 2 dagen); "er zijn te weinig testen" (OMT weigerde hulp grootschalige testbedrijven); etc. De paniek rond de Britse covid-variant bleek extreem overdreven, en het RIVM loog glashard over covid in ventilatiesystemen.

Extra schandvlek is de heer Jaap van D, die maandenlang het nut van mondkapjes ontkende; en het zorgpersoneel afried mondkapjes te gebruiken. Later veranderde hij *stiekem* zijn adviezen aan de zorg, en verweet zorgpersoneel dat zij verantwoordelijk waren voor de verspreiding van covid in de zorg. Omdat zorgpersoneel zijn eerdere adviezen ter harte had genomen! Een zeer hufterige dolk in de rug van de onderbetaalde mensen waar we zo trots voor stonden te klappen. Klappen kost dan ook niks.

En zo kan ik nog uren doorgaan. Hoewel we een jaarlijkse griepprik hebben lukte het de Jonge niet om snel iets soortgelijks voor covid te regelen. Ons vaccinatieprogramma loopt achter op dat van derde wereldlanden als Bulgarije en Vietnam. Geen wonder dat de "Rutte doctrine" (niks notuleren, rapporten zwartlakken, etc) in deze discussie ook goed gedijt.

En daarmee zijn de Jonge en trawanten minstens zo verantwoordelijk voor complottheorieën als van Haga. Mensen zijn niet dom. Pakweg 95% van de bevolking doet haar best covid in te dammen; geen handen schudden, niet iedereen zoenen, thuis blijven, zeker bij hoesten, etc.

Maar ze zien dat de overheid gegevens geheim houdt; en ze zien dat de overheid keer op keer faalt. Ze zien dat de meeste maatregelen nergens op slaan, en geen enkele invloed hebben op de verspreiding van covid.

Want waarom is de ene winkel open en de andere dicht? Hele sectoren van de economie gaan failliet, zonder enige aanwijzing dat dat mogelijk 2 of 3 patiënten per week scheelt.

En wat maakt een avondklok uit? Mensen die feestjes willen vieren doen dat nu voor 21:00 uur. En waarom moet de avondklok nu naar 22:00 vanwege ramadan? Zodat moslims wel hun feestjes kunnen vieren? Zijn zij dan minder besmettelijk, minder vatbaar? Bestond de 2e golf coronapatiënten niet voornamelijk uit moslimimmigranten?

We worden best wel belazerd met de verwijzing naar covid19. Zelfs iets simpels als het demonstratierecht wordt ingeperkt voor de oppositie "want corona". Ondertussen mogen door de overheid betaalde blm-activisten en kimaat-debielisten wèl demonstreren en blokkeren. Omdat de kartelpartijen miljarden belastinggeld willen stukslaan op de verdienmodellen "niet-bestaand racisme" en "menselijke invloed op 4,57 miljard jaar klimaatveranderingen".

Een overheid die demonstraties van de oppositie verbiedt, maar zelf demonstraties ter ondersteuning van haar beleid organiseert. Dat is nogal wat. Zeker als je kijkt naar de manier waarop demonstraties tegen coronabeleid met grof geweld worden beëindigd.

Dat doet oude tijden herleven. In de vroegere USSR en Khomeiny's Iran werd ook volop gedemonstreerd; maar altijd tegen de VS, of bondgenoten. Die regimes zelf stonden nooit ter discussie. Alsof het demonstratierecht oorspronkelijk voor de overheid bedoeld was; dat lijkt me echt een misvatting.