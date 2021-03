Toen ik aan het eind van een stage een verslag had gemaakt, liet ik dat inzien door mijn stagebegeleider. Ik had daar iets in geschreven over 'ongeveer' FL13.309 is binnengekomen aan ###.

Toen zegt die stagebegeleider 'dat slaat natuurlijk nergens op.

Het is óf ongeveer FL13.000 of het is 'precies' FL13.309.' Ben ik nooit vergeten.