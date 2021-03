Aziaten! Misschien wel dezelfde Aziaten als die alle D66-tweets zitten op te pijpen. Maar we willen ons ff niet voor het vliegwiel van het Kaag-effect laten spannen (daar is de NPO voor), we willen eigenlijk helemaal geen verkiezingsgelul maar gewoon even stilte voor de storm. Even rust nog, even ademhalen, even rustig een biertje voordat vanaf maandag de electorale driedaagse van start gaat, richting een finishlijn op woensdagavond waar aan de andere kant van de uitslag alles exact bij het oude blijft. Als iemand denkt van niet, dan horen we het graag hieronder, maar wij zijn ff met keestelpro z'n karaoke de dansvloer op om het cynisme van ons af te zingen. Leefde Pim nog maar.

En deze is voor de koffiedrinkers:

Over storm gesproken:

"De kapitein van een schip van King Seaways, wat zaterdag 13 maart van Newcastle naar IJmuiden voer, kreeg het schip niet in de haven. Een andere kapitein werd ingevlogen via een helikopter." Beelden via mail van ProduMedia:

WOENSDAG! ZIN IN!

Woensdagavond live in de avond & nacht, onze eigen uitslagenavond. Doen we dolgraag, al was het maar om zelf niet tot de NOS veroordeeld te zijn, maar het is ook echt duur. Live van 21u tot ver na middernacht, met telchinezen en praatratels, met decorstukken en dinerwensen, met een cabaretier die geen blauwe M&M's lust en een heleboel lampen en camera's en zesduizend AA-batterijen voor de mic-zenders oftewel: we vragen het echt niet voor niks & zomaar, maar omdat we het niet alleen kunnen: help. We bieden er een Ron Fresen-vrije woensdagavond voor terug, met chips en nootjes en bier en ook een beetje serieuze duiding op een bedje van vrijzinnigheid. Produceer een stukje van deze live podcast met een beetje van uw poen, en tot woensdagavond!