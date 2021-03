Een 350 kilo wegende inwoner van de Verenigde Staten die met z'n monumentale derriére in de (brilloze) toiletpot is gezakt en daar niet meer uitkomt. (en toiletpotten in de VS zijn niet bijster klein).

-

Intimiteitsvacuüm. Brandweerkorpsen is de VS moesten er in 2018 zo'n 2.400 keer voor opdraven.