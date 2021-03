En nu verstomd, gelaten in ‘t verwezen

En telkens ongeprezen

Alsdan het woord tot u gegeven

Bevrijd van deernis, toch de zegen

En neem uw weg, verdord in stilte

Treed aan uw lied, het vangt de kilte

En bedenk, uw schone lach van toen

Geklemd in rusteloosheid, toornig roem