Wat een kortzichtige reactie. Naaktheid heeft niks met seks, niks met pedofilie en al helemaal niets met je politieke voorkeur te maken. Mijn ouders liepen vroeger zonder gene in hun blote kont van en naar de badkamer. Mijn moeder en alle vrouwen van haar generatie zaten lekker topless op het strand. Op de camping was een openbare douche (dus zonder hokjes, wel m/v gescheiden) en daar stond dus jong en oud tussen elkaar. in de blote kont.

Het is een keuze of je naaktheid associeert met seks. Anders zouden alle kerels permanent met een erectie rondlopen in iedere sauna.

En het is een mentale afwijking wanneer naaktheid leidt tot pedofiele gedachten of handelingen. Pedofilie is niet iets wat je kunt creeeren of krijgen. Het is geen besmettelijke ziekte. Juist door naaktheid wat meer te normaliseren en als gewoon te beschouwen voorkom je heel veel problemen. Kijk naar het deel van de wereld waar vrouwen niet onbedekt in het openbaar mogen komen. Nergens is meer seksueel misbruik (én pedofilie) dan in deze landen. In de liberale landen waar naaktheid geaccepteerd is heb je veeel minder uitwassen.