Voor wie door de emoji-tweets van het CDA en de Arabische citaten van D66 of de losse woordjes van Wopke of de illegitieme ingevingen van Forum het electorale bos niet meer kan zien hebben we hier een stukje therapeutisch tijdverdrijf met een politicus die tegen allerlei winden in z’n geweten probeert te volgen richting een nieuw sociaal contract en daarbij *kuch* enige kritiek op de Haagse kliek niet schuwt (“De administratie van de regering is een puinhoop”), maar gelukkig voor de concentratiespanne van de gemiddelde internetter zijn verbetervoorstellen ook in een tienpuntenlijstje giet. Want er moet door meer & betere tegenmacht meer & beter getoetst worden: “In Nederland vinden we de grondwet heel belangrijk maar je mag er nooit iets aan toetsen. Wat hebben we dan aan die grondwet, behalve dat je hem heel mooi kunt vinden, bijvoorbeeld artikel 1?” En over artikel 1 gesproken: voor wie het liever toch wat platter geslagen opgediend krijgt, de Nationale Omtzigtman moet na afloop in debat met de altijd intellectueel uitdagende Sylvana Simons. Maar je kan ‘m ook gewoon na Omtzigt uitzetten.