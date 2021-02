Het is inderdaad een heel integer mens, altijd zo dicht bij het volk! Je kunt hem in 's Gravenhage gewoon op het terras aantreffen, vrolijk tussen zijn volk. Met zijn uitstekend visie heeft hij ons land maar mooi een stevige plaats aan de tafel van de EU bezorgd, waar we zeker af en toe wat mogen inbrengen... Stel je voor!

Onder zijn bezielende leiding komen we wel door deze vervelende periode als we hem maar gewoon volgen, het is absoluut niet nodig je zorgen te maken dat de staatsman die hij is, zijn land zal verlakken, het is al ondenkbaar dat hij verbloemd of nog maller, liegt!

Oh, en ik moet van de souffleur de groeten doen aan zijn collega Kuifje?