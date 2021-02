@Erikjan79 | 18-02-21 | 11:25|

Ook u heeft de clou gemist. Het gaat er niet om of het thuis wel/ niet kudT is. Het gaat erom dat ons de keuze voor wel/ niet thuis blijven ontnomen wordt. En het ontnemen van die keuze is op zijn zachtst gezegd ook nog eens twijfelachtig onderbouwd. Om over de bijl aan het democratisch beginsel en de Grondwet nog maar te zwijgen. Zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat men het afgelopen jaar hoegenaamd n.i.e.t.s. zinnigs gedaan heeft zoals bv het opzetten van een corona specifiek noodhospitaal.

- Er staan zeker twee ziekenhuis leeg. De infrastructuur en faciliteiten zijn in die gebouwen al aanwezig. Deze hadden prima dienst kunnen doen als zulks.

- Men had ook vaart kunnen maken met het terug halen/ opnieuw werven van de 120.000 zorgmedewerkers die door Rutte II in 2011-2012 in het kader van de bezuinigingen aan de keien zijn gezet.

- Ook is er niets gedaan aan behoorlijke ventilatie in de schoolgebouwen. Daar had men tijdens de vorige lockdown maanden de tijd voor vorig jaar. Wederom bleef men op de handen zitten.

- Ik neem aan dat ik u het debacle omtrent het vaccinatie program niet meer hoef uit te leggen? Men wist dat dit er aan zat te komen. Er was meer dan voldoende tijd om sporthallen, evenementenhallen e.d. in gereedheid te brengen voor het e.e.a.. Echter niets van dat alles. Wèl ging er een slordige 1000 miljard, waarvan Nederland een behoorlijke hap voor zijn rekening nam, naar de EU voor de klimaatwaanzin. Geld dat we hier op dit moment wel beter kunnen gebruiken.