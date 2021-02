Donderdagmorgen om 11:00 uur komt de Kamer terug van canvassen voor een debat over de gang van zaken rondom de avondklok en over de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19. Korter gezegd: ze gaan instemmen met een spoedwet om de onrechtmatige avondklok op een andere manier door te drammen. Maar de spoedwet (opgesteld door een kabinet dat is afgetreden na misdaden tegen de eigen bevolking, voegen we daar maar even aan toe) rept dus enkel over het door de Kamer (die eigenlijk zijn termijn al heeft uitgediend, voegen we daar maar even aan toe) illegaal laten verklaren (in een vrij land, voegen we daar maar even aan toen) van het fenomeen vertoeven. Vertoeven, dat is je luie reedt in een loungebank vleien en een parasoldrankje bestellen. Niet 'buiten lopen tijdens spertijd'. Oftewel. Wij ruiken kansen voor onze onverveerde vrijheid. Want we lezen geen woord over flaneren. Stilte over stiefelen. En een ommetje vertoef je niet, een ommetje máák je. Vanaf vrijdag, als de koning (die tijdens corona herhaaldelijk dwingende reisadviezen negeerde, voegen we daar maar even aan toe) zijn krabbel onder de Neue Sperrzeit heeft gezet, zullen we na negenen dus nergens meer kunnen vertoeven. Prima. Dan gaan we struinen. Of paraderen, desnoods. Marcheren, als het moet. En als we de politie zien wanneer we de kroeg uit kuieren, gaan we draven. Of niet, natuurlijk: we hebben de gratis GeenStijl bezwaarschriften voor alle tot heden uitgeschreven avondklokboetes print-paraat. Die vertoeven vrij beschikbaar op onze servers, zeg maar. Proost makkers. V is voor VERTOEVEN!

Spoedvertoefverbod:

Stuit de nordic walkers van de Raad van State tegen de borst

Integraal persbericht uit de mail, over BIER

Nieuwe harde klap biermarkt - Snel perspectief nodig

Den Haag, 17 februari 2021 - De bierverkoop in de horeca is in januari met 92 procent gedaald. Deze daling toont de enorme impact van de tweede lockdown op de horecasector. Er is veel nodig om de horeca er weer bovenop te helpen. Het is nu de hoogste tijd om ons te richten op een snelle heropening van de horeca. Nederlandse Brouwers steunt daarom de routekaart van Koninklijke Horeca Nederland als een eerste belangrijke stap op weg naar herstel van de sector.

Twee na slechtste maand

‘De enorme daling van de bierverkoop in de horeca laat nog een keer zien hoe ingrijpend de horecasector wordt getroffen door de COVID-maatregelen’ zegt Lucie Wigboldus, directeur van Nederlandse Brouwers. De thuisconsumptie is in januari licht gedaald met 0,6%. De afgelopen maanden lag de thuisconsumptie juist iets hoger vergeleken met het voorgaande jaar. De totale bierverkoop is in januari met ruim 30% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is deze maand de op twee na slechtste maand sinds de afkondiging van de eerste lockdown in maart 2020.

Niet meer vol te houden

De horeca is één van de zwaarst getroffen bedrijfstakken van de Coronacrisis die nu bijna een jaar duurt. Uit de CBS-Conjunctuurenquête blijkt dat 1 op 7 horecaondernemers verwacht het nog maar 2 maanden te kunnen volhouden. Lucie Wigboldus: ‘Als deze verwachtingen werkelijkheid worden is dat dramatisch voor de betreffende horecaondernemers, hun gezinnen en hun medewerkers. En natuurlijk voor de samenleving. We verlangen er allemaal naar om weer samen te komen en ons sociale leven weer op te pakken. Het verdwijnen van veel horecazaken zal ook voor leegstand zorgen in binnensteden en dorpen en raakt daarmee de aantrekkelijkheid en het vestigingsklimaat. Het raakt velen. Het duur te lang. Er is snel perspectief nodig.’

KHN-routekaart biedt perspectief

‘De routekaart van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) biedt een goede basis om de sector op korte termijn perspectief te bieden. Deze horecaroutekaart wijst volgens ons de weg naar een verantwoorde, gefaseerde en hopelijk spoedige heropening van de horeca. KHN vindt ons dan ook aan hun zijde. Zodra weer versoepelingen mogelijk zijn, hoort de horeca daarbij te zijn’, aldus de Nederlandse Brouwers directeur.

‘De horecasector heeft tijd, ruimte en steun nodig om de ongelooflijke klappen die zij het afgelopen jaar heeft gekregen, te boven te komen’, stel Lucie Wigboldus. ‘Daarbij moet gedacht worden aan een oplossing voor de uitgestelde belastingen om te voorkomen dat horecaondernemers alsnog de nekslag krijgen. Maar ook kan gedacht worden aan het verruimen van de terrassen voor de komende jaren en het verlagen van de btw voor de horeca. Op het verhogen van belastingen en accijnzen in de komende jaren zit de horeca in deze moeilijke tijd in ieder geval zeker niet te wachten.’

Bijdrage brouwers

‘De brouwers zijn meteen vanaf de eerste lockdown gestart met supportmaatregelen voor de horeca. Ook na de tweede lockdown is dit opgepakt. Huren worden (deels) kwijtgescholden in het geval van verhuur door de brouwer, betalingen worden uitgesteld en tank- en fustbier wordt kosteloos retour gehaald. Ook wordt meegedacht over andere financiële oplossingen. Hiermee geven de brouwers invulling aan hun verantwoordelijkheid. Alle brouwers hebben intensief contact met hun horecaondernemers om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is in ons aller belang dat de horecasector zo snel mogelijk hersteld. Het is nu de hoogste tijd om ons te richten op een snelle heropening van de horeca.’