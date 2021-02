Wij weten een paar dingen heel erg zeker over Nederland. We houden van: schaatsen. We zijn goed in: kroketten bakken. En we zijn slecht in: vaccinatieprogramma's uitrollen. Het leek de GeenStijl Vaccinredactie dan ook een uitstekend plan het vervoer van de vaccins uit te besteden aan krokettenbakkers.

Maar volgens het Algemeen Dagblad zit dat toch net even anders. "Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd." Voorzitter Léon Tinke van de brancheorganisatie voor farmaceutische groothandels reageert: "De aangeboden hulp is natuurlijk goed bedoeld, maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket."

Zeg dat wel voorzitter Léon Tinke. Want het is natuurlijk reuze vervelend van die spuitjes enzo, maar waar geprikt wordt vallen spaanders, en ondertussen vragen wij ons vooral af wat dit zegt over het vervoer van onze broodjes kroketten. Kunnen wij er op vertrouwen dat die leveranciers, die niet eens een of ander gekoeld spuitje recht kunnen laten liggen, voorzichtig omgaan met het bruine goud? Komt de logistieke krokettenketen nu in gevaar? Is ons broodje kroket ons broodje kroket nog wel? Wie kun je eigenlijk nog vertrouwen? Wordt het niet eens tijd voor een Nationaal Commissaris Kroketten Vervoer? Is er al een petitie? Wanneer organiseert het vakblad voor de frituurbranche Het Grote Krokettendebat en komen daar wél alle lijsttrekkers opdagen? Wat doen we met de mensen die liever mayonaise dan mosterd op hun broodje kroket willen? Gedogen? Hard optreden? Terugsturen naar hun eigen frituurpan? Maar ja. Daar lees je dan weer niks over in zo'n Big Pharma lobbyverhaal in de MSM!