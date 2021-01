Wat er NU toch weer is gebeurd. De mijnheer op de foto hierboven wilde zijn moeder bellen. Maar hij lette niet goed op, toetste een ander nummer in en pardoes kreeg hij een 64-jarige vrouw uit Varsseveld aan de lijn! De meneer wilde aan zijn moeder vragen of ze nog een paar blikjes Fernandes in de koeling had gestopt, maar geconfronteerd met de mevrouw uit Varsseveld begon hij van schrik te praten over vreemde transacties op de bankrekening van de dame. Voor hij het wist had hij de bankgegevens van de mevrouw te pakken, heel frappant allemaal. En nu heeft de heer (gestoken in een trainingspak van Atlético Madrid, dus het zal wel een Spanjaard zijn) een pak geld van de rekening gehaald. Wat een toevallige samenloop van omstandigheden en gebeurtenissen! Enfin, de politie wil graag weten wie deze Spanjaard is. Want het is een lul.

Maar dit kan natuurlijk ook!