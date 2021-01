Dit kunnen we er echt even niet bij hebben Madrid, met die avondklok en Trump enzo. Maar goed. Wat we nu weten: het lijkt erop dat er een enorme gasexplosie is geweest bij een Madrileens verpleeghuis bij de Puerta de Toledo. Het aantal gewonden is op dit moment nog onbekend. We houden u op de hoogte.

UPDATE: Het lijkt erop dat het gebouw waar de explosie plaatsvond, een appartementengebouw is in de buurt van het verpleeghuis. Onder het gebouw is de ingang van een kerkgebouw, dat erachter ligt.

UPDATE: Een woordvoerder meldt aan El Pais dat er geen gewonden zijn onder de bewoners van het nabijgelegen verpleeghuis en dat de bewoners zijn geëvacueerd.

UPDATE: Ten minste 2 doden, aldus de burgemeester van Madrid. Hij geeft aan dat de explosie waarschijnlijk is veroorzaakt door een gaslek.

UPDATE: Volgens de politie vond de explosie plaats toen de gasinstallatie van het gebouw werd gecontroleerd.

UPDATE: De burgemeester meldt dat er het dodental is gestegen tot 3.



Google Maps pica vóór explosie

NU

Bewoners verpleeghuis geëvacueerd

Brandweer in actie