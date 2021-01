Zin in wat verbaal agressieve arbeidsvitaminen? Want dit ⤴️ is het sfeertje op het Amerikaanse internet momenteel. Je kan natuurlijk denken: Oh my GAAAAWD gaan we weer met dat Amerikaanse tweepartijen-polarisatie-gedoe. Maar als het regent in Amerika, wordt onze VvMU ook ondergezeken. Het "debat" over de Capitoolbestorming van vorige week door een paar revolutionaire ragequitters, een handjevol complot-LARP'ers en een overdosis ontevreden onrendabelen (bekend Nederlands synoniem voor 'deplorables' - red.) is gekapseisd. Links en rechts (maar vooral links, links en links) trekken techmiljardairs de stekkers uit servers, hosting services en social media, onder luid instemmend gejuich van corporate media, in Nederland vertegenwoordigd door de NPOverheid en zwaar EU-gesubsideerde Belgen.

Twitter heeft tienduizenden accounts gepurged, Facebook is grote patriottenpagina's aan het jorissen en zelfs libertaire politici zoals Ron Paul mogen niet meer meedoen van Zuckerberg. Alternatieve diensten worden tegelijkertijd door Big Tech gewurgd, met Apple en Amazon voorop. Parler eist nu een parlay (jawel we maken 'm gewoon) bij de rechter in een dagvaarding van Jeff Bezos' en Jack Dorsey's bedrijven vanwege het moedwillig monopolistisch kartel-kapotmaken van hun dienst, in hun eigen belang van keiharde cash onder een dun vlaggetje van virtue signaling waar woke-links juichend in tuimelt: "Strangely, the article with the letter was posted before Parler itself received the letter in an email, received at 7:19 pm PST, over an hour after the BuzzFeed article went online, meaning AWS leaked the letter to BuzzFeed before sending it to Parler. See Exhibit A.”

Aan de andere kant begint Twitter-alternatief GAB, zogenaamd volledig in dienst van VvMU, dreigtaal tegen afwijkende meningen uit te slaan op... Twitter. Niemand minder dan Angela Merkel is ondertussen van vrije mening dat Trump terug op de blauwe vogel zou moeten mogen - dat zal vast een paar systeemlaven kortsluiting bezorgen (maar Deutsche Bank dumpte Trump vannacht). Volgens het Amerikaanse MinBuZa is Trump al geen president meer, edoch de stemming over de zelfbevlekkende natrap-impeachment van een loser die toch al zonder rozenkrans door de Rose Garden naar buiten beweegt is pas woensdag, waarbij de FBI waarschuwt voor gewapende opstand tegen de overheid als de Democraten hun zin krijgen, door al dan niet zelfverklaarde patriotten die met de 2nd Amendment in hun hand de tirannieke overheid omver willen werpen.

Wat ons betreft kun je één lijn trekken van George Floyd en de BLM-protesten, ingegooide ruiten en platgebrande MKB'tjes, naar het hoefijzer van Antifahoodies versus Boogaloo-lawaaihemden en het scanderen van leuzen onder hun eigen hooggehouden vlaggen tot aan de mars op het Capitool. Maar de wortels van dat alles liggen nóg dieper en inmiddels begint het hele internet te scheuren. Dan kun je lachen dat het aandeel TWTR volgers verliest, de San Andreas breuklijn die recht onder de hoofdkantoren van Big Tech door loopt glasvezelt z'n seismische schokken rechtstreeks door naar serverhokken in het hele vrije westen. Als je geen zin hebt om een rancuneus reactionaire linkse of luidkeels protesterende rechtse kant te kiezen (vooral niet doen, ook), bevelen we de diepcynische waarheidstijdlijn van Glenn Greenwald aan. Of laat je hierboven wakker ranten door een YouTuber Bitchuter die één stap verwijderd lijkt van een paar hoorns op z'n hoofd en een bestorming van een kantoortje van de lokale plantsoenendienst, maar ook wel weer een goed punt heeft over de symptomen van de current developing situation.

2021 is nog geen twee weken oud, maar de vraag is lawaaierig en met rinkelende ruiten opgeworpen of een onafhankelijk, niet-woke en off-mainstream internet mogelijk blijft, of dat het ‘oer-internet’ een klein gruizig keldertje wordt onder het ‘deug-internet’ waar Big Tech en corporate kartel-MSM samen met 'democratische' overheden hun heilige huisjes bovenop gemetseld hebben, bijeengehouden door de mortel van hun zelfvoldane moraal.

"Poor Martha", huilie of spijker/kop?