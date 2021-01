Het slachtoffer fietste samen met een vriendin in de bocht van de Wederiksingel te Montfoort (maps) toen ze uit het niets werd aangevallen. "Hij heeft haar van de fiets getrokken en heeft haar drie keer gestoken. Inmiddels is zij geopereerd en wordt ze in coma gehouden. Ze moet een nier missen en haar lever is beschadigd. Van wat wij nu weten, is haar toestand stabiel," aldus een anonieme vrouw die de moeder van de ongedeerde vriendin kent. En omdat het voorval nog niet tragisch genoeg was: drie weken geleden is de vader van het slachtoffer overleden.

Een getuige meldt dat het wapen een slagersmes van ongeveer 20 centimeter was. Het AD bevestigt dat de verdachte een "toegelaten vluchteling" uit Soedan is, over wie buurtbewoners voor dit incident niets dan goeds te melden hadden. "Jan van Mansom (69) woont op de tweede verdieping. De oud-Amsterdammer kent zijn bovenbuurman als een ’bescheiden, nette man, die zijn best doet om Nederlands te leren." We vermoeden en gokken trouwens dat het hier om een acute PTSS-achtige aanval ging. Nare droom, Darfur of zo, en in blinde paniek gewapend naar buiten rennen en de eerste 'vijand' neersteken. Maar wat weten wij nou.

Maar veiligheid is een gevoel en dat erodeerde al een tijdje in de wijk, en wel door "voornamelijk allochtone jongeren". Fractievoorzitter Rob Jonkers van lokale partij Lokaal Montfoort plaatst het in een bredere tendens. "„Wij zien als fractie een toenemende trend van onveiligheid binnen de gemeente.” Hij wijst naar incidenten met oud en nieuw, toen ’voornamelijk allochtone jongeren’ in de wijk Keizerrijk ruzie zochten met buurtbewoners. „Tot aan doodsbedreigingen aan toe.” (...) „Dit incident is een katalysator voor de structurele problemen met allochtone jongeren in de aangrenzende wijk Keizerrijk. Zo ervaren de wijkbewoners het.”" Wat nemen ze toe hè, al die trends.