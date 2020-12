Het merendeel van dit land is behoorlijk braaf geweest in het verlengde griepseizoen dat we '2020' noemen en wie ook maar een beetje van de mondkapjes-mediaan buigt, wordt hardhandig binnen zijn anderhalve meter getreden (zie boven, Nunspeet dit weekend). Complete sectoren kwijnen weg terwijl de koopgoten overstromen, de ene helft van het land laat zich tegen de andere opzetten en hier zijn we dan, op weer een druil van een dinsdag waarop een paar maatpakken met vrome hoofden plus een plechtig dirigerende gebarendame ons gaan vertellen dat de kalkoen via Zoom geserveerd wordt deze kerst. Terwijl het in de kroeg veel veiliger is. En na het praatje van de pandemiepremier en die pipo naast hem, gaan alle journalisten in de zaal (die vanwege hun "vitale beroep" nauwelijks hinder hebben van de beperkingen waar heel Normaal Nederland onder zucht) met dat schijnheilige toontje weer suggereren dat alle burgers die niet bang genoeg zijn voor een paar zieken op de zaal medeplichtig zijn aan massamoord, en of het niet nóg strenger moet. Kijkadvies: kijk hier lekker niet. Deze herhaling heb je dit jaar al '45 keer gezien (hoe houden we ze het vol?) maar de bevrijding blijft uit. Wacht liever op een shotje William Shakespeare. Of lees eens een boek.

Update: Wellicht NOG STRENGERE maatregelen met Kerst

Update: "Jongeren" krijgen theater- of filmavondje

Hugo (via speechwriter): "Laat onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden"

Persco met max 3 mensen

IS THIS THE DAGGER WHICH I SEE BEFORE ME?

HELP DE HORECA VERZUIPT