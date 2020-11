@Frau Merkel | 27-11-20 | 20:58: How Dare You :-)? Wat je wilt met chips is flinterdun en dan perfect afgebakken. Die ribbelchips is mij persoonlijk te dik en sowieso culinair technisch een raadsel.

Voor dikkere aardappelschijfjes kunnen we beter de oostelijke grens over en kijken wat ze daar met aardappels doen. Dat is inclusief raspen en dan mooi in koekjesvorm frituren. Een techniek die je bijvoorbeeld ook in Japan vindt. Met aardappels!

Nee. Croky chips met een dipsausje van Duyvis. Lekker en prima. "Borrelnootjes" vind ik alweer wat lastiger. Al was het maar omdat ik niet zou weten hoe je een pinda zou moeten paneren. En ik dat hele concept a priori wat zonde vind. Maar ik weet ook dat borrelnootjes erg lekker zijn. Maar ik zie het kunstje niet.

Maar ik zie wel meer niet. Maar mijn nieuwsgierigheid is gauw gewekt.