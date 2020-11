GeenStijl heeft audio in bezit waaruit we mogen citeren. In die audio blijkt dat Lennart van der Linden, die sinds dinsdag de voorzitterslaarzen van de opgestapte Thierry Baudet mag vullen, bij het partijberaad onder de Toekan van Tiel opzichtig de kant koos van Freek Jansen en zich daarmee tot onderdeel van het nazi-probleem in de partij maakt.

In het audiofragment, dat enkele minuten duurt, is een provinciaal Statenlid te horen dat helder en rationeel zijn beklag doet over de ganzenpas van zaken binnen het JFvD, over ‘hoe het toch mogelijk is dat je niet met goed fatsoen voor je eigen cluppie uit kan komen’, omdat er steeds zulke beschamende dingen gebeuren. “Alles staat op GeenStijl. Het is al een keer onderzocht, alle screenshots met naam en toenaam, alles ligt daar. En die ene gozer werkt gewoon op de Kamerfractie. Hoe moeilijk kan het toch zijn om je daar ferm tegen uit te spreken, als iemand dat soort gedrag vertoont!?”

Het Statenlid vraagt zich af waarom de grens tussen ‘een bepaald soort humor’ en ‘ontoelaatbaar gedrag in de grotemensenwereld’ niet wordt bewaakt en bestraft bij FvD. “Je stoot één keer je teen, OK. Je stoot twee keer je teen, OK. Maar blijkbaar is er geen lerend effect binnen de club, dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat dit zo ver buiten de kaders is. [...] Hoe moeilijk is het?”

En dan komt Van der Linden met het excuus der excuusjes om nazismeverheerlijking binnen FvD een dak boven het hoofd te houden:

Van der Linden zegt dat er in mei wel een onderzoek is geweest en dat er mensen zijn geschorst. “We dachten toen een aantal zaken te hebben uitgebannen. Dat is niet gelukt en nu zitten we met een paar nieuwe dingen.” Dit is feitelijk onjuist: Freek Jansen heeft willens en wetens één van zijn JFvD-stürmers, Ruben Hermse, een plek als fractiemedewerker gegeven, een partijpositie waar Theo Hiddema voor moest tekenen terwijl hem was bezworen dat deze jongen ‘schoon’ was, en waarom hij nu waarschijnlijk (mede) vertrokken is.

Desalniettemin neemt Van der Linden, die zowel vooraf op Radio 1 als na afloop van het partijberaad drukker was met Thierry de hemel in prijzen dan met de interne kritiek en het aanpakken van de acute crisis, het op voor Freek Jansen. “Blijft hij wel aan als fractiemedewerker tot 17 maart?“, vraagt iemand. Van der Linden: “Zelfs al zou je daar een bezwaar van willen maken (wat hij dus niet lijkt te willen doen - red.), dan zit je er mee dat je als Kamerlid zonder last werkt en een eigen budget hebt.” Oftewel: als Thierry hem niet ontslaat, kan het bestuur er ook niets aan doen. En dan de uitsmijter: “Daarnaast ook: hoe fout dingen ook zijn, die jongen heeft ook pas een huis gekocht.” Ja, nare man die Goebbels, maar hallo, die had ook zes monden te voeden thuis!

Conclusie: in het partijbestuur staat Olaf Ephraim aan Thierry’s kant, Rob Rooken met knarsende tanden eveneens, Astrid Groot lijkt Team Nanninga, maar Baudet heeft “voorzitter“Lennart van der Linden gewoon in zijn zak, waarmee de man onderdeel is van het probleem. Hieronder zie je alweer een statenlid (niet bij het beraad aanwezig overigens) zijn conclusies trekken:

Eric Jensen, Statenlid Noord-Holland, spreekt zich uit: