Iets verder uitzoomend blijkt maar weer hoe moeiijk het is om een politieke partij op te starten in de huidige tijd. En dan bedoel ik een ledenpartij. Bijna alle partijen zijn veel verder in het verleden opgericht waarin de politieke versplinitering sowieso al minder was en tevens het nieuws minder vluchtig.

Als je nu in de begin jaren van een partij dergelijke akkefietjes als dit krijgt is dat echt funest voor de beeldvorming, onafhankelijk wat hier nu daadwerkelijk uit gaat komen.

Dat is geen verwijt naar media maar gewoon een observering.

Het is ook geen gezonde situatie dat het zo moeilijk is om een partij op te richten zonder keihard afgerekend te worden op fouten. Dan komt politieke verandering ook heel erg langzaam.

Al die mensen die nu over de PVV beginnen als alternatief voor FVD vind ik licht komisch. Wilders zal juist vanwege dat hij geen ledenpartij heeft nooit echt verandering gaan brengen, hij kan nooit voldoende mensen op de been brengen om op allerlei bestuurslagen mensen kwijt te kunnen. Dan blijven er dus defacto de huidige traditionele machtspartijen over.

De keuze is aan de burger te beslissen waar ze voor gaan..