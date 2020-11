Wij waren als kind (t/m 18jr) gewoon thuis en mochten na 12 uur (eerst elkaar nieuwjaar wensen) naar buiten. Vuurwerk afsteken deden we niet maar wel naar de kerstboomverbranding kijken. Maar alles is sindsdien anders geworden, hele roedels 'jeugd' de hele dag en avond door de straten. Dat is helaas niet meer terug te draaien. Ja helaas want het was hartstikke leuk zo'n ouderwetse oudejaarsavond; gezelligheid, radio luisteren, spelletjes doen, lekkere hapjes, mama die samen met papa de hele ochtend in de keuken oliebollen en appelflappen had staan bakken. Die olie was niet meer te gebruiken dus als laatste ging daar - zelf gesneden - patat in. Wij dan naar buiten om te laten zien dat wij óók patat hadden (in een zak waar zout in had gezeten) want dat was maar 1x per jaar. Ach wat was dat een mooie tijd.