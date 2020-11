Hallo allemaal. Ff nog over Dr. Andreas Noack.

Gisteren werd hier in Duitsland een wet aangenomen, ' Das infektionsschutz gesetz'. Dat is een toevoeging aan de Noodwet hier (en in bijna heel europa).

Het is op dezelfde dag dat de wet werd goedgekeurd, dat Andreas Noack werd gearresteerd. N.b tijdens een van zijn live streams trapte een politie eenheid zijn deur in.. kwam met getrokken wapens zijn woning binnen arresteerden hem en beeindigde de stream. Er is niet veel te vinden in de msm alhier over eea. Ook is niet bekend waarom hij is gearresteerd. Maar ter duiding: de man is tegen de corona maatregelen. Behalve dat is hij wat je zou kunnen noemen een complot gekkie. Maar hij heeft bijv. de staat al eens beschuldigd/verdacht van vergiftiging van het volk middels medicijnen, vitamine leugens, voedsel toevoegingen en vaccinaties en zulks.

Fijn die noodwetten enzo. Wat is er los met europa en vrijheid enzo. Ben niet van de complotten in het algemeen, maar zeker niet blind gelovend in eerlijkheid van regeringen. Ik vind het eng worden.

www.extremnews.com/berichte/vermischt...

Hier de betreffende live stream . Ff geduld het geluid kommt goed. Of gewoon gelijk naar de actie op ongeveer 43 minuten spoelen.

m.youtube.com/watch?v=WYLKVmb2pXQ

Vreemd wel dat de streams nog niet van alle youtube's is verwijdert.. ook vreemd dat er weinig tot geen nieuws te vinden is over eea.

Verder, Proost ! Rondje voor de hele zaak.