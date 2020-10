En dat is toch wel aangenaam nieuws, op dezelfde dag dat onze liefde voor UFC-kampioen Khabib een onherstelbare knauw opliep omdat hij over Macron schreef "Moge Allah het gezicht van dit wezen en al zijn volgelingen misvormen (...)". Dus, even voorstellen: Reinier de Ridder uit Breda, 30 jaar oud, zwarte band jiu-jitsu, een professioneel MMA record van 13 overwinningen en 0 verliezen, en onderstaand bijzonder sympathiek. Gister presteerde-ie iets volstrekt ongekends in Singapore bij de grootste Aziatische MMA-promotie ONE Championship (waar ook voormalig UFC-kampioenen Demetrius Johnson en Eddie Alvarez getekend zijn).

In de eerste ronde stopte hij na 3:26 per rear naked choke ONE posterboy Aung La Nsang "The Burmese Python" (wiki, heeft een Nederlandse coach) uit Myanmar. Die rammer was al vanaf juni 2017 zeven gevechten lang ongeslagen, won z'n laatste vijf per KO, en was de absolute favoriet voor de wedstrijd van gisteren. Maar daar dacht Reinier dus het zijne van en wurgde de wurgslang (die zich er vermoedelijk zelfs uit probeerde te bijten, zie screens en het hele gevecht na breek). Check onderstaand even Nsangs carreer highlights om het gewicht te vatten van wat De Ridder gister gepresteerd heeft.

Check Reinier hier op Insta en/of Facebook. Compilatie van z'n highlights na de breek. In ander Nederlands MMA-nieuws won Nederlander Gegard Mousasi trouwens de Bellator middleweight title na een unanieme jurybeslissing, waarvan akte!

Aangename vent hey

Dat u even begrijpt tegen wie Reinier dit flikte

"Fighting out of Breda, Netherlands..." Highlights.

Het hele gevecht

Scheids!