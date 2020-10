Nee, het is complete gedramatiseerde hysterie en kleuring van de retoriek.

Als Sylvana iets hoort over een gekleurd iemand gaat haar gedachte naar: waar kan racisme misschien in worden verwoord ipv ‘is er sprake van?’.

In dit geval zijn ervoor en na februari 2018 pakweg 1 a 2 kind alerts (Amber) per kwartaal!

Hoe wil je daar racisme op baseren?

Zonder enigszins te kijken naar welke andere variabelen er spelen?

Bijvoorbeeld: hoe lang kijkt men naar ‘wellicht is het kind gewoon even ergens anders’ en komt dit ook mestvork bij gekleurde mensen? Dat een kind even bij tante x of buurtgenoot y of gewoon op straat is?

Nota bene dit was een 17-jarige jongen die aan het om zich heen daten was, een etmaal weg was wellicht vrij normaal?

Maar belangrijkste is dat er 1 of 1 alerts waten per 3 maanden. Wanneer is het dan racistisch? Als er 10 vermiste donkere kinderen zijn en 2 blanke en de blanke wel worden ge-alert?

En wat als de donkere kinderen regelmatig weg zijn maar ook gewoon terugkeren binnen 1-3 dagen en dat bij de blanke kinderen minder vaak is, als zij Max een halve dag weg zijn en bij 1-2 dagen weg het eerder een probleem betreft.

Vragen, vragen, vragen...

www.amberalert.nl/statistieken-result...