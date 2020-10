Dit soort algemene verboden, en vooral eigenlijk die dwangsom, zijn gebasseerd op een veronderstelling dat een mes gedragen op het persoon buiten huis dus per definitie een wapen is. Het probleem is dat eigenlijk ieder object (met verschillende mate van effectiviteit, dat wel) als wapen te gebruiken is. En messen, bijlen en andere gereedschappen zijn in de juiste context gewoon niet geweldgerelateerde, functionele objecten.

Een betere optie, hoewel ook zeker niet perfect, is om potentieel gevaarlijke objecten zoals messen te verbieden in die context waar het belang van functioneel gebruik onwaarschijnlijk is en redelijkerwijs niet opweegt tegen de risicos van geweldgerelateerd gebruik. Hiermee bedoel ik: in het uitgaansleven, bij een voetbalstadion, festivals en dergelijke. Dit is doormiddel van APV al geregeld in veel steden.

Waarom dan toch deze maatregel? Ik denk dat het een combinatie is van symboolpolitiek, naieve hoop, en weinig tegengeluid uit de bevolking. Het aantal mensen in praktijkberoepen die om niet-geweldsredenen een mes dragen neemt toch af, en mesgerelateerd geweld is acuut een probleem, dus ik denk niet dat veel mensen hierover in opstand gaan komen. Ook wil ik er op wijzen dat een mes een bijzonder slecht zelfverdedingswapen bij verdediging tegen een andere persoon met een mes of een vuurwapen, dus dat argument is hier ook niet echt geldig. Als wapen zijn messen vooral geschikt als "equalizer" voor zwakke mensen tegen fysiek sterke mensen.