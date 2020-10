Ik heb me 1 keer laten overhalen om naar zo'n kippehut te gaan in Assen.

Bij binnenkomst viel me al op dat die bestelborden ENORM vies waren, veel vetvlekken, een schone zitplek was blijkbaar niet inbegrepen in de verder bijna lege toko, en bij het drinken intappen vielen er stukjes insect (vlieg?) mee in de 7-up. Ik was blij dat ik dat had, want bij cola was het niet opgevallen.

Bij het tonen van mijn beker, kreeg ik niet eens een zinnig antwoord.

laat maarrrr....