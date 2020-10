De incompetentie. Er wordt nagedacht over een plan... Alle serieuze landen hebben dit al sinds het begin van de pandemie. Kunnen ondernemers en de bevolking zich voorbereiden. We moeten nu nog 1,5 jaar de ziekenhuizen volpleuren, daarna een harde lockdown, daarna langzaam afbouwen van maatregelen, daarna lopen de ziekenhuizen weer vol, enz. Grijp nu eens hard in bij de 3e golf, en versoepel daarna (snel) maatregelen. Al dat gelul over brandjes uittrappen. 7 maanden gehad om de BCO uit te breiden (evt. met het leger). Na 2 weken ligt 't al weer op z'n gat. Verspreiding van patienten gaat moeizaam, wat raar is wat 't hele land ziet nu een groei. Gelukkig bieden de wappies nu nog wat troost. Laat 't niet je leven beheersen, want 't is geen ebola las ik (moest er nog eens bijkomen). 't virus is weg, de zieken zijn acteurs, 't is maar een griepje (al is het al gepromoveerd naar griep+), de PCR test is onbetrouwbaar, groepsimmuniteit, afschermen van kwetsbaren en ouderen. Het wegvluchten voor realiteit is hilarisch. Lijken alle rampenfilms toch gelijk in gehad te hebben.