Goeie timing dit, Maurice de Hond in ons hok in de Week van de Nieuwe Willekeur. Komt er nou wel of geen mondkapjesplicht? Kan *iemand* Hugo de Jonge nog volgen? Had Rutte eerder naar Maurice moeten luisteren? Waarom zit ie niet in het RED Team? Hoe is ie überhaupt zo diep in de 'rona-aerosollen terecht gekomen? En we moeten overigens ook kritisch zijn: staat ie nou wel of niet achter "dansleraar" Willem Engel en zo ja, waarom in vredesnaam? Die ongewenst intieme straatknuffelaar is zo'n sektarische oplichter, het zou ons niet verbazen als ie zelfs niet kan dansen. We richten een speciaal ouderenuurtje in aan de nootjesbar en dan mag Maurice het zelf allemaal ventileren. Hopen dat ie vóór de avondklok binnen is (en even nadenken hoe we hem daarna weer naar huis smokkelen), maar hoe dan ook:

Donderdag 21u00 LIVE: Chips. Nootjes. Bier. En Maurice de Hond!

