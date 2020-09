"*Klokklokklokdown*"?

*op lokroep afkomen doet*

.

Welnu, serieus. Had vanochtend een einzelgangerige Meerkoet /Waterhoen in de smiezen, of beter: hij of zij mij, toen ik langsliep. Er zitten er daar weet ik niet hoeveel, maar dees, helemaal in z'n up.

En dan kom je voorbij, niemand in de verste verte, geen kip, en dan loopt zo'n lieverd met van die mini pinguinpassen recht op jou af.

Weg van zijn watertje, bosjes, en halmen.

Brood, is wat ik bij mij had.

Brood, is wat hij /zij / lghbtx kon krijgen.

Zo gebeurd zo gedaan.

Ja, soms beurt er iets, in het leven.

.

Vandaar ook de prachtsong *door stamcafe lallen doet*, "Young Turks", van meerkoet - streep - gigant Rod Stewart:

m.youtube.com/watch?v=zQ41hqlV0Kk

Kom liefst pronto terug, senor Stormageddon y senor Gulliver.

Maar Joris / GU verzoeken is een nogo, ook in mijn optiek- dus de celstraf als kerels efkes uitzitten heren.