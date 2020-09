Dat zijn twee mooie partijen in technisch hoogstaande gewichtscategorieën. De rest van de kaart moet ik nog bekijken. Dat opgepofte geblaat van die UFC stoort me wel, want de besten ooit? In het middengewicht is dat Anderson Silva. En die palmares hebben beide heren nog lang niet. Wat die Paolo Costa betreft: als hij zonder problemen zijn cut haalt, lijkt mij niet zo veel aan de hand.

Overigens zeggen gespierde armen bij een vechtsporter niet zo gek veel, conditie en techniek des te meer. Daarnaast zou ik een lans willen breken voor "promoties" naast de UFC. Veel topatleten in deze schitterende topsport hebben de UFC de rug toegekeerd omdat ze bijvoorbeeld alle politieke machinaties kotsbeu waren.

Trouwens: net de rest van de kaart bekeken en het zegt me niet zo veel. En die politiek: totaalmalloot en ogenprikker Jon Jones gaat mogelijk naar Heavyweight, als hij al clean weet te blijven, en dus een interim titelgevecht? Dat dus. Jammer.