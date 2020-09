Achter het rookgordijn.

Terwijl we dag in dag uit worden doodgegooid met Covid-19 cijfers ,statistieken en virus doom scenario’s is er nu eigenlijk nog maar een ding wat mij werkelijk zorgen baart.

Als een ware goochelaar wordt ook het Nederlandse volk voor de gek gehouden door de MSM en regering. En dit is niet iets van de laatste maanden.

Ieder wel denkend mens weet dat als de goochelaar, die met in z’n rechter hand de covid-19 truc vasthoud en hier de aandacht mee trekt , dat je dan juist op zijn linker hand moet letten om te zien wat hij daar mee uitspookt.

Het mag onderhand duidelijk zijn , door even simpel naar de IC cijfers en statistieken te kijken, dat we hier met een ordinaire goochel truc te maken hebben. En zeker niet onbelangrijk, Wat wordt er straks uit die hogehoed getoverd?

De complot theorieën vliegen je onderhand om de oren en of ze op enige kern van waarheid berusten wil ik even terzijde houden. Maar als ik uitga van het geen wat er zich voor de Covid-19 plandemie afspeelde en we bekijken wat er op het moment gaande is , kan ik mij een goede voorstelling maken , wat er in die hogehoed van de goochelaar zit.

Om een duidelijk beeld van de situatie te schetsen moeten we even een paar jaar terug kijken om ons te realiseren hoe al het gedonder begon. Het verkiezing jaar 2017 waarbij de PvdA een significante nederlaag ondervond. U weet wel, die partij waarvan de partijleden (Frans Timmermans/Diederik Samsom/Jeroen Dijselbloem en Wouter Bos) vandaag de dag, in het EU parlement, belangrijke posities in nemen en/of dikke portefeuilles tot hun beschikking hebben van ons belasting geld.(Hiermee laat ik het niets zeggende woord Democratie even op u inwerken)

In Nederland werd, na elle lange onderhandelingen, een Coalitie “de gif beker” samengesteld met de huidige “volks vertegenwoordigers” (Kuch/proest). Wat hierna gebeurt is werkelijk met geen pen meer te beschrijven. Na het monddood maken van het volk ( afschaf referendum) gaat de coalitie voluit op het EU orgel, een inclusief genderneutraal gekkenhuis, It’s a free for all: migratie pact, CETA corruptie, vallen we van de ene klimaat hysterie in de andere stikstof idioterie en willen in de maand Juli Zwarte Piet al op z’n bek schoppen.

De EU, want dat was ontzettend goed voor de handel werd u verteld. Duuh…ok? Echter het ene voordeel heeft ook zijn nadeel. Heel veel en hele grote nadelen. Allereerst is de gezamenlijke munt “de Euro” een onderwerp van discussie waar je boeken over kan schrijven ( Arno Wellens, Het Euro Evangelie).Maar onderhand liggen we , geronseld en verdoofd, al in bed met een naar knoflook stinkend autoritair A t/m Z gender die hele rare plannen met ons heeft voor de rest van de avond, welterusten!

Maar met wie en/of wat ligt u in bed dan? In een twee persoons bed wordt u langzaam maar zeker, door de wet van de zwaarste, bovenop de EU Paus Timmerfrans gerold die u met het EU/UN evangelie probeert te penetreren en injecteren. U weet wel , die gast die in twintig talen Bullsh@t verkondigt met zijn talen bobbel en inhoudelijk vol met stront zit. Hij is toch wel het grootste voorbeeld van wat ons hier te wachten staat. Op zijn Orwelliaans hoofdkwartier te Brussel zijn de misselijk makende Nationale vlaggen, van de lid staten, inmiddels al vervangen voor de 17 SDG’s van de UN Agenda 21 (2030). UN Agenda 21 is de Bijbel ( lees” het dictaat”) voor de 21e eeuw. Het dictaat dat pleit voor totale controle over alles om u heen en U (Communisme in de volksmond) . Hiermee bevestigt het ’want het is goed voor de handel clubje,EU” ook gelijk haar politieke richting.

Ondertussen is de goochelaar irritant lang bezig met zijn Covid-19 truc, net zo lang totdat het MKB en zelfstandigen er aan onderdoor zijn gegaan en de business door Multinationals/Banken en overheid in bezit is genomen.

En uit die hogehoed wordt straks, een met hangende oortjes en meer zwart als wit gevlekt Hollander konijntje getoverd.

Lief he?