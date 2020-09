Hoe was uw love game dit weekend? Dat van Djokovic niet al te best. Hij viel op zijn schouder, verloor een punt, mepte een bal in zomaar een richting en daar bleek een lijnrechter met kortpittig haar te staan die een heel drama van een bal tegen d'r bol wist te maken. Helemaal per ongeluk, gewoon ouderwets ongezien, gelijk sorry & excuses & omg wat deed ik nou. Exit Djoko uit het US Open desalniettemin, want bij tánnis gelden nog onvermurwbare herenregels. Gelukkig hebben we de beelden nog, van dit ijselijke sportdrama waar de stop & go penalty van Hamilton bij verbleekt. Het was nog nooit zo stil in een stadion. Ohnee wacht, dat komt door corona. Enfin, onze tip voor een betere start van deze week: hou uw ballen op zak vandaag.

Raarrr: US Open kanaal toont wel de diskwali, niet het incident

Tijdgeest: Djoko knielt diep in sorry's voor non-incidentje