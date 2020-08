Volmaakt onbelangrijk, maar eergisteren Netflix opgezegd. Wat ben ik die schaamteloze opdringerigheid, het abjecte gedram en de toenemende infantiliteit in het aanbod beu. De bevestigingsemail moet ik nog krijgen, maar gisteren het algoritme op zwart, vandaag alweer volstrekt misplaatste suggesties.

Een tweede Godless gaat er gegarandeerd nooit meer komen en Chef's Table BBQ ga ik nog meemaken. Ik ben lang trouw abonnee geweest. Een haiku:

Dingen gaan voorbij

Alles een functie van tijd

Zwart scherm zonder vrees.

Gisteren Interstellar gestreamd. Het einde is of briljant of klinkklare onzin, maar wat een mooie film. Alleen al de muziek. Christopher Nolan blijft steken in Memento. Dat is jammer, want hij kan zoveel meer. Beetje a la Peter Jackson.

Why so serious?