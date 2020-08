: Toevallig zelf nooit problemen gehad met de eigenaars. Panden van de gemeente of het lokale grote bouwbedrijf. De gemeente steunde ons (deels) en het bedrijf vond het prima, zolang we maar enige zorg hadden voor het pand en oprotte als ze het pand wisten te verkopen (en dit ook zo ondertekend afgesproken hadden), meer een soort anti-kraak zonder toestemming vooraf. Af en toe wel wat lokale huisjesmelkers dwars gezeten, maar ach. Als je 20+ panden op koopt om ze te laten verloederen, om zo je waarde vast te kunnen houden zonder enige investering is ook vrij kansloos.

We kraakte geen huizen van individuele personen of kleine bedrijven. We deden gedegen onderzoek en probeerde juist niemand tot last te zijn, ook de eigenaar niet. Zo waren het meestal panden die al vele jaren op de slooplijst staan, maar een gemeente die dan aan het draaikonten is met de vergunningen of toekomstplannen.

Zolang er woningnood is in Nederland, en die is er nog altijd. Moet er gewoon ruimte zijn voor kraken. Los anders maar eens die woningnood op.

Er zit ook een heel verschil tussen de krakers waar ik mee om ging en die "We are here" losers of ander tuig dat een pand naar de fillistijnen helpt.

Heb het al 10 jaar geleden achter me gelaten en echt veel goeds mee willen doen met een groepje mensen. Maar daar ging ook echt veel tijd in zitten die ik niet meer had.