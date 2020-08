Voordat je het weet moeten ze zeker een wederzijds instemmingsformulier tekenen?!??! Nog even en je mag onderlinge genegenheid alleen nog per feedbackformulier tonen. Eerst kwamen ze voor de rammende handhavers, en we zeiden niets, want we zijn geen rammende handhavers. Enfin, bovenstaand zien we dus een absolute rambeer in gemeentehuis Zuidplas die niet van plan is te stoppen tot er minstens een heup vervangen moet worden bij de ontvangende partij. De gemeente reageert onthutst en kan zich vinden in het geschetste beeld. "Op diverse social mediakanalen zijn video’s geplaatst waarop seksuele handelingen zichtbaar zouden zijn van personen in het gemeentehuis. De gemeente Zuidplas laat op dit moment onderzoek doen naar deze video’s." Die man moet gevonden worden, en vervolgens geridderd.