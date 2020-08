Deze brief is mij uit het hart gegrepen:

www.parool.nl/columns-opinie/bas-van-...

Lezersbrief

‘Bas van Wijk heeft de prijs betaald voor een falende overheid’

Het is een wrange constatering, maar Bas van Wijk heeft niet de prijs voor zijn moed betaald maar voor een falende overheid, schrijft Paroollezer Sicco Polders in deze ingezonden brief.

Sicco Polders14 augustus 2020, 10:49Volgens onze burgemeester Femke Halsema heeft de 24-jarige doodgeschoten Bas van Wijk ‘de hoogste prijs betaald voor zijn moed’. Het is blijkbaar al moedig om iemand aan te spreken en diefstal te willen voor­komen.Helaas is er door jarenlang bezuinigen van de overheid een tekort aan politie en zijn er minder mogelijk­heden criminaliteit te bestrijden. En is de kans dus groter geworden dat diegene die u aanspreekt steekt of schiet.

Er is veel geprobeerd, zoals in 2012 de lancering van de top 600-aanpak. Veelplegers van zogenaamde ‘high-impactdelicten’ werden in kaart gebracht en zouden stevig moeten worden aangepakt. Maar de criminaliteit in Amsterdam is niet afgenomen, het aantal steekincidenten onder jongeren is groter geworden en de laatste weken zijn enkele ondernemers het slachtoffer geworden van kogels of neergelegde handgranaten.

De jongen die Bas van Wijk doodschoot was gewapend naar het recreatiegebied de Nieuwe Meer gegaan. Dat doet een doorsnee jongere niet. Stond hij al op de radar van de politie of was hij misschien nummer 601? En hoe kwam hij aan zijn wapen?

Een 100 procent veilige samenleving is een utopie, maar dat nu de burgemeester het al moedig noemt als je ingrijpt bij diefstal is het andere uiterste. De overheid zou haar burgers beter moeten beschermen en de politie meer middelen moeten geven om dit soort excessen te voorkomen. Het is een wrange constatering, maar Bas van Wijk heeft niet de prijs voor zijn moed betaald maar voor een falende overheid.

Sicco Polders, Amsterdam