Wereldheerschappij is nog steeds het stijlloze einddoel. Maar dan opgeschaald tot een complete eigen planeet, want je moet groot denken om klein geluk te vinden. Samen met onze makkers van NASA hebben we het heelal afgespeurd naar een geschikte locatie voor een GeenStijl-planeet, en we kunnen met de onverholen trots van een kersverse vader melden: we hebben een kaveltje gevonden, ergens halverwege de Melkweg rechtsaf. Het is er iets warmer dan op de zon, maar dat is het op aarde momenteel ook dus dat went wel. Er is weinig soortelijk gewicht maar dat hebben wij zelf ook niet, hetgeen nota bene letterlijk in deze zin wetenschappelijk bewezen wordt door het foutieve gebruik van verouderde termen, dus voilà, inburgeringstoets voor de gasbol nu al geslaagd.

Deze "pretty in pink"-planeet (stiekem al in 2013 ontdekt, maar terrablogging laat zich niet haasten) is nu nog "a dark cherry blossom, a dull magenta", maar dat dull dat halen we d'r wel af, met lichte zeden, gokspellen en gerstenat. We bouwen eerst samen met Oom Donald een SPACE FORCE, aanmonsteren kan via deze pagina (en alléén via deze pagina, maar laten we wel wezen: goedkoper zal ruimtereizen naar vrijheid nooit worden). Het is maar 57 lichtjaren vliegen en dat is een stuk korter dan de huidige afstand tussen De Politiek en Het Gepeupel dus dat sprongetje kunnen we wel aan. De planeet is 160 miljoen jaar oud en dat heeft als voordeel dat er geen religieuze mensen kunnen wonen, want die kunnen maar vier- tot zesduizend jaar terug in de tijd. Kortom, wat doen we hier nog? We zien jullie daar!