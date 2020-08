En leer eigenaar Raymond Berning de Staat kennen, want hij had al eerder een boete van 50.000 euro aan de laars, al is het niet helemaal duidelijk of dit ook corona-gerelateerd was. Maar goed, de bovenstaande beelden. Daarin ziet u hoe de politie de tent komt sluiten, nadat Berning zijn supermarkt in weerwil van een sluitingsbevel alsnog opende. Dat bevel zou het gevolg zijn geweest van Bernings herhaaldelijke overtreding van coronaregels. De supermarkt is nu officieel dicht, maar Berning heeft zoals onderstaand uitgelegd meteen een doorstart gemaakt met een Berning Pick-Up Point, een beetje het Netflix voor levensmiddelen. Het is de eerste supermarkt die onder deze omstandigheden gesloten wordt, maar hij staat niet alleen in deze eindstrijd. Protestgroep de Vrije Tukkers, die eerder bloemen legden tegen 'coronawaanzin', hebben z'n rug.

Update: anarchie in Berning Autonomous Zone! "In alle consternatie is het pickup point in oprichting van Berning bestolen. Een klant is er met de bestelling, blikjes fris, zonder te betalen vandoor gegaan."