:

Iedereen kent wel iemand die borstkanker heeft gehad. Sorry dat ik u kwets maar ik kan daar geen rekening mee houden want dan kan je bijna niks meer zeggen want iedereen is heel snel gekwetst. Daarbij is dit GeenStijl en domme en kwetsende opmerkingen maken doe ik hier al jaren. Ik ben blij dat dat hier kan. Maar u mag natuurlijk best uw mening geven op wat ik zeg. No problem. Geniet van uw weekend!

Proost!