Hoe mensen met dieren omgaan is meestal indicatief over hoe ze met mensen om (zullen) gaan. Gedrag van kinderen (niet dat het noodzakelijkerwijs kinderen waren die dit gedaan hebben) met dieren, bijv. op een kinderboerderij of met huisdieren, geeft vrij goed aan hoe ze met mensen om zullen gaan als ze eenmaal volwassen zijn. Als dat gedrag met dieren meer of minder 'verziekt' is en de ouders/verzorgers/voogden/opvoedconstellatie niet sturend ingrijpen, dan heb je een TBS'er in de dop.