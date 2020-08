We mogen niet veel deze zomer. We mogen niet niks deze zomer, maar toch. We mogen niet veel deze zomer. Gelukkig zijn er nog mensen die niet bij de pakken neer gaan zitten en iets gezelligs ondernemen, zoals Corné en Iris. Corné en Iris hebben de stoute fietsschoenen aangetrokken en rijden het hele land door op zoek naar straten die voorkomen in het bekende gezelschapsspel Monopoly. Ze gaan niet langs start, ontvangen geen 200 gulden maar inspireren wel een hele generatie binnenzitters die inmiddels alweer is uitgebabbeld over welke van de Oranjeprinsesjes de lekkerste is. Want waarom ophouden bij het Hele Monopoly Bord Rondfietsen met Corné en Iris? Wat dacht u bijvoorbeeld van het Keezenspel met Kim Holland, Kolonisten van Catan tegen de Dipsaus redactie of levend Pim Pam Petten bij Volkert van der Graaf thuis? Het complete dierenkwartet uit Koehandel onverdoofd laten slachten door JP Geelen. Alle hoofden van Wie Is Het onthoofden met Maiwand de Thuisblijver. Alle rangen van Stratego (behalve de spion) uitmaken voor moordenaar met Selçuk Öztürk. Of Floortje Dessing die namens de NPO de hele kaart van Risk mag overvliegen. Wij leggen onze dobbelstenen alvast klaar.