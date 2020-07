Weet je, voor de een is de watertruck half leeg, voor de ander halfvol. Maar goed, IS-haatkamp al-Hol, bekend van verdere escalatie in het Midden-Oosten, begint unilateraal leeg te lopen. "(...) in addition, a steady stream of ISILaffiliated women are reported to have escaped the camp into Turkey with the aid of corrupt guards and smugglers," aldus dit VN-rapport van 23 juli. Volksheld Wladimir van Wilgenburg wees op het bovenstaande filmpje, gepubliceerd door North Press Agency te Syrië.

"A video obtained by North Press agency from private sources from Hawl camp, in the southern countryside of Hasakah, showed drivers of water tankers belonging to the Norwegian Refugee Council NRC smuggling ISIS families from the camp. The video documents the moment of the arrest of four women of foreign nationalities, who were hidden in a box under the water tank."

Nou @Norwegian Refugee Council, lekker gewerkt. Tijdens onze laatste raming vorig jaar zaten er ook zeker een aantal echte Nederlanders in dat kamp trouwens. De 31-jarige Krista T. en haar twee kinderren bijvoorbeeld. Of Angela B., of de twee zoontjes van Hatim Rodgers. Of Mandy en haar twee kinderen. De AIVD schatte destijds dat er in totaal 40 Nederlandse vrouwen en 90 kinderen in Noord-Syrische kampen als al-Hol kamperen.