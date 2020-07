Vervelend dit matige weer, lullig voor iedereen die in eigen land op vakantie is. Denk je dat je wel het water in kan omdat je 'daar ook iemand ziet zwemmen', kom je dichterbij, is het Wim Hof. Erger nog, aan het strand van Wijk aan Zee houdt 'een ongekende muistroom' huis. Het strand is afgezet en Mitch & Pamela moeten voorkomen dat badgasten de zee in plonzen. Webcam hier maar zo te zien waait het er toch als de neten; we blijven wel gewoon thuis. O ja, kom je tóch in een muistroom terecht: 1. lekker meedobberen en parallel aan het strand wegzwemmen, 2. bier halen.