Ik ben het met haar eens dat je nooit blindelings kunt vertrouwen op specialisten en/of de overheid. Niet per se vanuit wantrouwen, maar meer omdat mensen altijd fouten kunnen maken. Ook al hebben ze 10 jaar gestudeerd en 30 jaar ervaring in het vak. Je moet zelf ook altijd op onderzoek uitgaan en je gezonde verstand blijven gebruiken. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk wel oppassen met het trekken van conclusies.

En we moeten er rekening mee houden dat er een hele grote laag van de bevolking is die absoluut onvoldoende in staat is om zelf onderzoek te doen. En als ze het al doen dan is de kans groot dat zij zich laten beïnvloeden door onwaarheden. Er is een grote groep onderontwikkelde mensen die een patent hebben op het maken van verkeerde keuzes binnen hun leven. Sorry, maar die mensen moet je denk ik niet al te veel voor zichzelf laten bepalen. Dit zijn dus de mensen die denken dat ze geen corona hebben omdat ze langer dan 20 seconden hun adem kunnen inhouden (hep op Feesboek gestaan).

Alle respect voor Doutzen. Iemand met zo'n model carrière moet daar echt wel keihard voor werken. Maar ik heb wel sterk de indruk dat zij in een vrij beschermende omgeving is opgegroeid en vanaf het moment dat ze bekend is geworden altijd de juiste begeleiding heeft gehad. Dan is het wel wat makkelijk lullen. Maar achter dat zogenaamde 'jezelf vragen stellen' schuilt een heel groot gevaar, juist bij mensen die niet in zo'n beschermende omgeving als Doutze zijn opgegroeid.