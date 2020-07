WIj deden hetzelfde. Echter hier steekt de gemeentes ook een stokje voor. Ik kom zelf van oorsprong uit Zwolle en heb daar in mijn jeugd heel erg veel in bosjes gestruind en bomen geklommen. Ik ben niet al te lang geleden in een nostalgische bui mijn oude buurtje na 20 jaar weer eens gaan opzoeken. Het is werkelijk te triest voor woorden wat de gemeente Zwolle overal gedaan heeft. Langs elke stuik staat gaas zodat je de bosjes niet meer in kan. Je kan niet meer naar de slootkant komen want gaas. Hele stukken beplanting compleet weggehaald, geen boom meer in zicht.. alleen maar onkruid restanten, vrijwel alle speeltuintjes zijn weg, voetbal veldjes zijn opgedoekt en staat nu alleen maar hoog gras. Er is prikkeldraad geplaatst op pleintjes zodat je daar ook nergens meer in of op kan klimmen, bulten/heuvels waar je met de fiets of skelter op ging zijn verlaagd of compleet wild laten groeien met onkruid. etc etc etc.

We klagen altijd wel dat de jeugd zoveel achter de iPad zit tegenwoordig maar eerlijk is eerlijk, dr is buiten ook geen klote meer aan zo.