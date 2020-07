:

Ik ben het niet met je eens. Zoetermeer doet op dit moment heel veel aan herontwikkeling en groenbehoud/uitbreiding. Ja, er zijn een aantal wijken waar je niet dood gevonden wil worden, maar dit is inherent aan een grote stad.

Het probleem van Zoetermeer wordt de komende jaren; óf gaan ze de stad meer inrichten en aansluiten op het Groene Hart, óf gaan ze de stad uitbreiden als voorportaal van Den Haag en Rotterdam.

Ander voorbeeld; De stijging van de huren was de afgelopen 2 jaar in Zoetermeer het grootst. Dat geeft aan dat er meer welvaart nestelt. De gemiddelde huizenprijs van een koopwoning ligt nu op +/- 4.000/m2. Dat geeft aan dat er vooral 2verdieners kiezen voor Zoetermeer. Mensen met geld trekken weg uit de grote steden en kiezen bewuster voor een randgemeente.

Het echte probleem voor de komende jaren zijn wijken als het Statenkwartier of de Vogelwijk in Den Haag. Die worden namelijk vanaf de buitenkant "aangevreten" door o.a. sociale woningbouw. Ieder weldenkend gezin met 4-6ton te besteden denkt hierdoor wel 2 keer na over waar ze hun euro's besteden.

Een andere trend in Zoetermeer; De wijk Palenstein ziet na (berucht en risicovol) na de start herstructurering een grotere mix tussen blank en zwart. Waar voorheen hele flats zwart waren is dat nu een gezonde balans. Wellicht een enorm elephant in the room, maar blank zoekt zwart niet op (en vice versa), tenzij daar goede redenen voor zijn. Lees; het niveau is niet zo laag als vroeger.