Frankrijk, u kent het wel, mooi land alleen jammer dat er zo weinig mensen als Annemarie Jorritsma wonen. Terwijl het een heerlijke verzameling gekken is: ze hebben alle oorlogen waaraan ze ooit hebben deelgenomen glansrijk gewonnen, zoals de Tweede Wereldoorlog, toen ze met z'n allen op het strand met een flesje wit aan de lip een paar escargots met Paturain in de hapjespan lieten glijden, om na afloop de gouden medaille omgehangen te krijgen wegens 'winst'. En dan uw eigen ervaring, met de auto 33 uur in de file op de autoroute du soleil, uzelf laten uitkafferen door Jean en alleman als u weer eens in de foute péage-rij staat te hannesen, in de Franse auto waarvan dat ene lampje het niet meer doet en de elektrische ramen ook al stuk zijn, de weg vragen aan iemand die doet alsof u compleet debiel bent, stokbroodjes van gisteren eten bij een bakker die zes van de zeven dagen gesloten en vrijwel altijd als u voor de deur staat, ondertussen kijkend naar een sport waar ze zich zeker vandaag heel goed in wanen met veertien van die vroege vluchters in een ontsnapping die echter altijd eindigt in een nederige buiging voor een apotheker uit Engeland. De wijn is te duur, het bier is vies, het gat in de grond ook, de hoofdstad van Algerije is veel te druk alsook veel te duur, de president is een kabouter, Jacques Brel komt uit België, Aznavour is overschat, de sterren voor de camping verzinnen ze zelf en de pannen en pollepels zijn overal uitgekocht omdat ze altijd wel een reden vinden om als een stel Minions in colonne ergens over te drammen. En dan die Franse woorden die wij hebben, die zijn ook prachtig. Quarantaine, plafond, abattoir, renaissancevloot, urinoir en nog veel meer woorden voor totale kampioenen, maar u een beetje tegemoet komen als blijkt dat het Hôtel de Ville geen kamers vrij heeft ho maar, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de kans dat u van uw terras wordt geschoten door 'gekke moslims' en 'Maghreb-gajes' (© blaadje van Sander Schimmelpenninck). U hoort het al, Frankrijk is het allerleukste land sinds het ontstaan van Frankrijk. Gefeliciteerd Frankrijk! Deel uw leukste Frankrijk-ervaring in de comments.